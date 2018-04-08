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Son Dakika: Boğazdaki kazanın hemen öncesi: Çok sert bir şekilde çarpacağız

Son dakika haberi... 'nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı... Dün yaşanan olayla ilgili bugün ortaya çıkan ses kayıtları ise çarpışmanın hemen öncesindeki panik anlarını ortaya koydu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 09:22
Son Dakika: Boğazdaki kazanın hemen öncesi: Çok sert bir şekilde çarpacağız

'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince 'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: , Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti: Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti: Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti: Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti: Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

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Son Dakika: Boğazdaki kazanın hemen öncesi: Çok sert bir şekilde çarpacağız
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