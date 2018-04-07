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'nda unutulmayan

Giriş Tarihi: 07.04.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 21:00
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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

'nda dümeni kilitlenen bir tanker Yalısı'na çarptı. 225 metre boyundaki Malta bayraklı dökme yüklü tanker Mısır'dan geliyordu. Tanker, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. da ölen ya da yaralanan olmadı. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi. Boğazı'nda hareketli dakikalar devam ediyor. Tankeri bulunduğu yerden kurtarmak üzere '' olay yerine gidiyor. Gemi, takıldığı kablolardan kurtarılmasının ardından Ahırkapı'ya çekilecek. Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı.

İşte kazadan ve yalıdan ilk görüntüler...

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NDAN İLK GÖRÜNTÜLER

'nda dümeni kilitlenen bir tanker yalıya çarptı. Yalıya çarpan tanker 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi.

Tanker Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede yalısına çarptı.

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Tankeri bulunduğu yerden kurtarmak üzere '' olay yerine gitti. Gemi, takıldığı kablolardan kurtarılmasının ardından Ahırkapı'ya çekilecek.

gemi trafiğine kapatıldı.

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken yalıda ağır hasar oluştu. Geminin çarptığı yalının hemen bitişiğindeki balık restoranlarında yemek yiyenler korku içinde kaçıştı.

Tankerin çarptığı yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.

Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu.

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

KILAVUZ KAPTAN: KAZAYA MAKİNE ARIZASI NEDEN OLDU

Kılavuz kaptan, ya makine arızasının neden olduğunu söyledi. Bölgeye ambulansların sevk edildiği öğrenildi.

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI HAKKINDA

yalıyı XVIII. Yüzyıl başında iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı olarak satın almış, daha sonra ilave inşaatlarla büyütmüştür. Kuzey kısmı selamlık, güney kısmı ise harem olarak inşa edilmiştir.

Selamlıkta güney bölümü gibi kazıklar üzerinde bulunmaktaydı. Kuzey tarafı büyük çiçek bahçesine, batısı denize, doğusu da yalının arkasındaki ormana bakan etrafı çepeçevre şark sedirleri ile döşenmiş, bu büyük salonun ortasına kadar deniz süzülerek girer, ortadaki kapaklar kaldırılarak etrafına limon saksıları dizilir ve denizin sesi dinlenirmiş. Bu bölüm Hekimbaşı'nın ortanca kızı Meliha hanım tarafından 1947 yılında yıkılarak satılmıştır.

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'nda unutulmayan
İstanbul Boğazı'nda unutulmayan kaza

Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran harem kısmı ise 'nin eşi Payidar Hanıma kalan kısımdır. Payidar hanımın ölümünden sonra bu bölüm en küçük kızı Sakibe'ye geçmiş ve onun varisleri tarafından günümüze kadar korunmuştur.

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