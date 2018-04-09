Muş'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yeşilpnar köyü Konak mezrasında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yeşilpınar köyü Konak mezrası kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı 1 sığınak ve 2 ayrı noktada yapılan aramada, 1 kanas marka keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 5 şarjör, 65 kanas fişeği, 1 kanas dürbünü, 1 çubuk nişan alma dürbünü (Red-Dot), 3 antitank roket başlığı, 3 roket sevk fişeği, 2 uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi, 5 patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 piknik tüpü, 1 akü, 1 sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcı maddeler uzman ekiplerce kontrollü imha edildi.

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