Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

"İLK HATAN SON HATAN OLUR"

Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen tüm ihbarları değerlendiren Bomba İmha ve İncelme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, olay yerine gittiklerinde öncelikle çevrede alınan güvenlik önlemlerini kontrol ediyor. Şüpheli paketlere müdahale sırasında tedbirsiz davranılmasının facia ile sonuçlanabileceğini belirten uzmanlar, bunun için "İlk hatan, son hatan olur" prensibini akıllarından çıkarmıyor. Teknolojiyi en üst seviyede kullanan bomba imha uzmanlarının, olağanüstü durumlar hariç patlayıcılara elle müdahale etmesi ise kesinlikle yasak.