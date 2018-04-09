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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor

Terör örgütlerinin halk üzerinde baskı ve korku oluşturmak, devlet güçlerini zarara uğratmak adına kullandığı bombalara, hayatlarını tehlikeye atarak müdahale eden ları, "ilk hatan, n olur" sloganıyla çalışıyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 12:33
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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünde AA muhabiri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerinin canları pahasına yaptığı müdahalelere tanıklık etti. Devlet büyüklerini koruma ve güzergahlarının kontrolleri ile terör operasyonlarında da görev üstlenen bomba imha ekiplerinin gündüz mesaisi, bomba imha robotu ve X-ray cihazının kontrolleriyle başlıyor.

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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

"İLK HATAN SON HATAN OLUR"

Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen tüm ihbarları değerlendiren Bomba İmha ve İncelme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar, olay yerine gittiklerinde öncelikle çevrede alınan güvenlik önlemlerini kontrol ediyor. Şüpheli paketlere müdahale sırasında tedbirsiz davranılmasının facia ile sonuçlanabileceğini belirten uzmanlar, bunun için "İlk hatan, n olur" prensibini akıllarından çıkarmıyor. Teknolojiyi en üst seviyede kullanan larının, olağanüstü durumlar hariç patlayıcılara elle müdahale etmesi ise kesinlikle yasak.

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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

EN BÜYÜK SIKINTI MERAKLI VATANDAŞLAR

Uzmanlar şüpheli pakete müdahale ettikten sonra bombanın ana ve yardımcı unsurlarını inceleme işlemlerini de yapıyor.Bir diğer görevleri ise patlamalar sonrası olay yeri incelemelerine katılarak, bombanın cinsinin tespiti ve olayın faillerinin yakalanması için teknik çalışmaların yürütülmesi. larının en büyük sıkıntısı ise olay yerinin etrafında toplanan meraklı vatandaşlar.

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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

YILDA YAKLAŞIK 300 ŞÜPHELİ PAKETE MÜDAHELE EDİLİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı uzmanlar yılda yaklaşık 300 şüpheli pakete müdahale ediyor. Başkentte yaşanan bombalı terör saldırılarının aydınlatılmasında da bu uzmanların önemli katkılar sağladığı kaydediliyor.

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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor

Terör örgütlerinin halk üzerinde baskı ve korku oluşturmak, devlet güçlerini zarara uğratmak adına kullandığı bombalara, hayatlarını tehlikeye atarak müdahale eden ları, "ilk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor.

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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor
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ları "İlk hatan, n olur" sloganıyla hareket ediyor
Bomba imha uzmanları İlk hatan, son hatan olur sloganıyla hareket ediyor
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