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Son Dakika: düzenlemesi 'de

düzenlemesinde son dakika gelişmesi! Cinsel İstismar düzenlemesine ilişkin yasa teklifi Başkanlığına sunuldu. Öte yandan Türkiye'nin beklediği düzenlemenin detayları da ortaya çıktı. Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:36
Son Dakika: Cinsel İstismar düzenlemesi TBMM'de

suçlarına ilişkin kanun tasarısı Başkanlığı'na sunuldu.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.

KİMYASAL HADIM

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek

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Son Dakika: Cinsel İstismar düzenlemesi TBMM'de
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