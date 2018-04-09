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: resmi Twitter hesabı "@tcbestepe"den yapılan paylaşımda "" başlığıyla 'ın 2018 tarihleri arasında iştirak ettiği programlardan görsellere ve programlarla ilgili bilgilere yer verildi. Bundan sonra her hafta paylaşılacak olan 'Haftanın Özeti' videosunda Cumhurbaşkanlığı'na ait olacak.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 19:44
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uygulama 'Haftanın Özeti'

'nın kurumsal Twitter hesabından ilk defa yapılan "" başlıklı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Hasan Ruhani'nin ziyaretlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başta olmak üzere ve 'ın haftası katıldığı diğer programlar yer alıyor.

Programlara ilişkin görsellere de yer verilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili programlardaki bazı sözleri de yer aldı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uyguluama 'Haftanın Özeti'

Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki kurumsal Twitter hesaplarından da paylaşılacak olan "Haftanın Özeti" her hafta pazartesi günleri düzenli şekilde yapılacak.

Bugün ilk yapılan paylaşımdaki bilgilendirme görsellerinde şu e yer verildi:
- Temel Atma Töreni
- Rusya ve İran Devlet Başkanı Ziyareti
- Van, Siirt, Aydın, Denizli Kongreleri
- Heyetlerin Kabulü

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nden yansıyan kareler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uygulama 'Haftanın Özeti'
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