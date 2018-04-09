Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uygulama 'Haftanın Özeti'

Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal Twitter hesabından ilk defa yapılan "Haftanın Özeti" başlıklı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretlerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma töreni, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başta olmak üzere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-9 Nisan haftası katıldığı diğer programlar yer alıyor.

Programlara ilişkin görsellere de yer verilen paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili programlardaki bazı sözleri de yer aldı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uyguluama 'Haftanın Özeti'

Cumhurbaşkanlığı'nın yabancı dillerdeki kurumsal Twitter hesaplarından da paylaşılacak olan "Haftanın Özeti" her hafta pazartesi günleri düzenli şekilde yapılacak.

Bugün ilk yapılan paylaşımdaki bilgilendirme görsellerinde şu haberlere yer verildi:

- Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni

- Rusya ve İran Devlet Başkanı Ziyareti

- Van, Siirt, Aydın, Denizli Kongreleri

- Heyetlerin Kabulü