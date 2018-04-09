Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere gidiyor

liler ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere gidiyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Ordusu tarafından ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:01
Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Ordusu tarafından ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Suriyeli vatandaşların dönüşleri sürüyor.

Suriye'de iç kargaşa ve savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak 'nin dört bir tarafına yerleşen Suriyeliler, huzur, barış, ve güvenliğin sağlanmasıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının bulunduğu bölgelere gidiyor.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN GEÇTİLER

Geri dönüş işlemleri Göç İdaresi tarafından yapılan Suriyeliler, Valiliğinin tahsis ettiği araçlarla Öncüpınar üzerinden Suriye'nin Halep Kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısından ülkelerine dönüyor. Hafta içerisinde günde ortalama 100 ile 300 kişinin Öncüpınar Sınır kapısından geçerek, Suriye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyeliler, kendilerine her zaman yardımcı olan Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı 'a teşekkür ettiklerini belirtirken, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının bulunduğu bölgelerde huzur ve barışın gelmesiyle ülkelerine döndüklerini ifade etti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN