6 ilde askerlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik olarak Uşak merkezli Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan'da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

6 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINA ALINDI

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı. Aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A.'nın da bulunduğu 6 muvazzaf askeri personel gözaltına alındıktan sonra evlerinde de aramalar yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.