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6 ilde askerlere operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 6 ilde, /'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 17:05

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik olarak Uşak merkezli Van, , , ve 'da bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı.

6 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINA ALINDI

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 gözaltına alındı. Aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A.'nın da bulunduğu 6 muvazzaf askeri personel gözaltına alındıktan sonra evlerinde de aramalar yapıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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6 ilde askerlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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