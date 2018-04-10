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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul

Cumhurbaşkanı , Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Giriş Tarihi: 10.04.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 16:03
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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul

Cumhurbaşkanı , Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan polis teşkilatının Külliye'deki ziyareti sırasında yerli üretim MPT-76 ile ilgili askerlerden bilgi aldığı görüldü.

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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul

Külliye'de polis ekipleri ayrıca dikkat çeken bir gösteri de yaptı.

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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
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Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
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