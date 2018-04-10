Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Giriş Tarihi: 10.04.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 16:03
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul
Erdoğan'dan Küliiye'de anlamlı kabul