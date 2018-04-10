Bir baba Mehmetçik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, orada görevli komando astsubay babaya ulaşan iki mektup onu derinden sarstı. O mektuplardan biri astsubayın Türkiye'de bulunan 9 yaşındaki kızı Cansel'e ait.. Cansel, babasına yazdığı duygu dolu mektubu lojmanda komşuları olan ve Afrin'e giden uzman çavuşla elden yolladı. Cansel kalp ve çiçek resimleri çizip, içerisine lojmanın bahçesinden kopardığı kırmızı lalenin yaprağını koyduğu mektubunda babasına olan derin özlemini dile getirdi.

'ALLAH'IM BABAMI KORU'

Cansel'in "Benim canım babişkom" diye başlayan mektubu duygu yüklü; "Doğduğumda annemin yanında değilmişsin. Ben 2.5 aylık olduğumda ilk defa görüp kucağına almışsın. İlk karne aldığımda da yanımda yoktun. Hakkâri'de görevdeydin babişkom. Dün doğum günümdü. Ama ben kutlamak istemedim. Sen geldiğinde pastayı birlikte kesmek için. Hem o gün özel pasta yaptıracak annem. Yarısı senin sevdiğin vanilyalı yarısı da benim sevdiğim çikolatalı olacak. Seni çok özledim. Ne zaman geleceksin ? Babişko ben sen gittiğin günden beri hep dua okuyup yatıyorum. 'Allah'ım babamı ve onun arkadaşlarını koru' diye. Seni çok ama çok seven biricik canın Cansel." Kızının mektubunu okuyunca duygulanan astsubay baba ise, kızı Cansel'e Afrinli kız çocuğu Beybun'un yazıp, yardım paketlerinin dağıtımı sırasında kendisine verdiği ve hep cebinde taşıdığı mektubu yolladı. İsmi 'Papatya' anlamına gelen 10 yaşındaki Beybun'un yazdığı mektup ise şöyle: "Asker amca ne olur bizi bırakıp gitmeyin. Siz geldiğinizden beri ben korkmadan uyuyorum. Siz geldiniz karnımız doymaya, yüzümüz gülmeye başladı. Allah'ım sizi korusun diye dua ediyorum. Asker amca sen öteki asker amcalara da söyle. Kardeşlerim Ciwana, Dilovan, Herdem ve Nazya da size dua ediyorlar." Astsubay babanın kalbini adeta ikiye bölen iki mektup Türk askerinin neden Afrin'de olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KALBİM BÖLÜNDÜ KIZIM...

Astsubay, Afrinli Beybun'un mektubunu kızı Cansel'e gönderirken yanına bir de not ekledi: "Canım biliyor musun bu mektubu bana veren de senin yaşlardaydı. Gözleri senin gibiydi. Hani sen tek pastayı iki çeşit yaptıracaktın ya. Şimdi benim de kalbim ikiye bölündü. Kalbimin yarısı sende yarısı buradaki senin gibi çocuklarda. Döndüğümde hepsi senin olacak...