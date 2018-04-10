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'Ablaları'na eş zamanlı operasyon

Son dakika haberi... /PDY soruşturması kapsamında 'nın Turgutlu ilçesi merkez olmak üzere olarak 9 ilde 25 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda örgütün 'Abla' yapılanmasına ağır darbe vuruldu. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası şahısların emniyet sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:00
FETÖ 'Ablaları'na eş zamanlı operasyon

/PDY soruşturması kapsamında 'nın Turgutlu ilçesi merkez olmak üzere olarak 9 ilde 25 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda örgütün 'Abla' yapılanmasına ağır darbe vuruldu. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonrası şahısların emniyet sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

'ABLA' YAPILANMASINA AĞIR DARBE

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında, ByLook, kullanıcısı, İl kasası, Mütevelli heyeti sorumluları, Dernek üyeleri ve çalışanlarının bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa, Balıkesir, Denizli, , Kırıkkale, Kocaeli, Konya, ve İzmir illerinde 25 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüphelilerden A.D., çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken diğer şüphelilerinin, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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FETÖ 'Ablaları'na eş zamanlı operasyon
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