FETÖ imamı Yunan yatında yakalandı

FETÖ
'nün
sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas
(48), Marmaris
'te Yunanistan
bayraklı yatta yakalandı. Lüks yatla Yunanistan'a kaçarken operasyonla yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Samsun'a getirildi. Samsun polisi, 2015'te FETÖ tarafından Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock
içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu tespit etti. 5 ŞÜPHELİYLE BERABER...
Marmaris'te yat limanına düzenlenen operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişi gözaltına alındı. Daha önce FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan Elmas'ın üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilen Elmas'ın darbe girişiminin ardından FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklandığı belirtildi. Elmas, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Diğer 5 zanlının ise Marmaris'teki işlemlerine devam ediliyor.
3 ilde emir subayı tutuklandı operasyon: 12 GÖZALTI ESKİŞEHİR:
Hakkında Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nce gözaltı kararı bulunan ve örgüt ablası Berrin A. ile Konya Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda aynı suçtan aranan örgüt abisi eşi Davut A. gözaltına alındı. KARABÜK:
7 mahrem imam gözaltına alındı. SAMSUN: Antalya
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.