Eski vali yardımcısına FETÖ/PDY davası

Eski Mersin Vali Yardımcısı Kartal hakkında "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA" SUÇU

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mersin Vali Yardımcısı Eyüp Sabri Kartal hakkında "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından Kartal hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan iddianame sunulduğu Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen ve 35 sayfadan oluşan iddianamede savunmasına yer verilen Kartal ise örgüt üyesi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

''Şüphelinin örgüte müzahir 'Zaman gazetesi' abonesi olduğu, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarında, FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren, şahıs, kurumları örgütü sahiplenici, övücü ve destekler nitelikteki paylaşımlar yaptığına ilişkin hakkında hazırlanan tevdi ve araştırma raporlarındaki tespitler, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir olan Kimse Yok mu derneğine yardım ve bağışta bulunduğuna ilişkin tespitler, aramada ele geçen çok sayıda CD ve DVD'lerin, örgüt elebaşının, örgüt üyelerinin örgüte olan bağlılığını kuvvetlendirmeyi amaçlayan vaaz ve ses kayıtlarını içerdiği, şüphelinin örgüte müzahir olan Kimse Yok Mu derneğine yardım ve bağışta bulunduğuna ilişkin tespitler bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı olan 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından, şüphelinin anılan örgüt içerisindeki konumu, örgüt faaliyeti çerçevesinde icra ettiği eylemlerin yoğunluğu dikkate alınarak sevk maddelerinde öngörülen cezanın TCK'nın 61. maddesi gözetilerek üst hadden tayini ile cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur.''