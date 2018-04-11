"Ben Ahmet Necdet Sezer'i öneriyorum"

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABDULLAH GÜL ADAY OLMAZ

İtibarı en yüksek düzeydedir, riske atmaz. İtibar kaybına uğraması hoş olmayacaktır.

Dolayısıyla, Abdullah Gül'ün aday olacağını hiç sanmıyoruz.

Hele hele, ele güne "Fetö'ye yakın gazeteciler Tayyip Bey'e rakip olarak Abdullah Bey'i öne sürdüler" dedirtemez.

Kendi kalesine gol atamaz.

Kaldı ki... Diyelim aday oldu, "nereden" aday olacaktır?

Bağımsız mı? Yüz bin imzayı herhalde toplar ama ondan sonrası? Onu kaç kişi destekleyecek, seçim çalışmalarını kim yürütecektir?

Üstelik hangi parayla?

CHP'den mi?

Bu, hem Gül'ün hem de CHP'nin sonu olur. Oylar inanılmaz derecede düşer, bu durumda Kılıçdaroğlu bile artık kendi koltuğunu koruyamaz! Abdullah Gül bir Ekmeleddin İhsanoğludeğildir, olmayacaktır.

HDP'den mi? Geçiniz.

İP'den mi? Meral Hanım buna asla yanaşmaz.

Kalıyor Saadet Partisi tabii... Gül'e en yakın olduğu varsayılan parti...

SAADET'İN OYU ZATEN 0,7!

SP son seçimde ancak yüzde 0.7 oy alabildi...

Yüzde 1 bile değil...

Gül'ün elinde hangi sihirli değnek var ki, yüzde 0.7'yi yüzde 50 artı 1'e çıkarabilecek?

Tayyip düşmanlarının algı operasyonuna kulak asmayın, SP'yi "kilit parti" ya da "anahtarparti" olarak pazarlamaya çalışıyorlar ama bu, minik, Erbakan'la birlikte ölmüş de ağlayanı yok bir particiktir.

BENİM ADAYIM AHMET NECDET SEZER!

Bu durumda, CHP'ye aday olarak Ahmet Necdet Sezer'i öneriyorum!

Ne gülüyorsunuz, mademki Türk basınında her önüne gelen zıpır çaresizlikten eski defterleri yokluyor ve alabildiğine zırvalamaktan çekinmiyor (Tansu Çiller'i bile hatırlattılar), ortaya bir fit de biz atmışız çok mu?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ