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'da teröristlere operasyon

Son dakika haberi... 'nın Akçakale ilçesinde 1'i DEAŞ, 2'si / üyesi 3 terörist yakalandı. Mahallesi'nde ilçe jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü üyesi olduğu saptanan uyruklu M.M. ile Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı İ.H.D ve A.E.H gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:16
Şanlıurfa'da teröristlere operasyon

'nın Akçakale ilçesinde 1'i DEAŞ, 2'si / üyesi 3 terörist yakalandı.

Mahallesi'nde ilçe jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü üyesi olduğu saptanan uyruklu M.M. gözaltına alındı. Ekipler, sınırdan kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı İ.H.D. ile bu kişiye yardım ve yataklık yapan Suriye uyruklu A.E.H.'yi de yakaladı.

PKK/PYD ve DEAŞ üyesi 3 terörist, Akçakale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi.

Mehmetçik düşmanı PKK sevicisi

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Şanlıurfa'da teröristlere operasyon
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