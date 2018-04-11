Şanlıurfa'da teröristlere operasyon

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1'i DEAŞ, 2'si PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.

Akçakale Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilçe jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü üyesi olduğu saptanan Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı. Ekipler, sınırdan kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı İ.H.D. ile bu kişiye yardım ve yataklık yapan Suriye uyruklu A.E.H.'yi de yakaladı.

PKK/PYD ve DEAŞ üyesi 3 terörist, Akçakale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine sevk edildi.