Başaramazsınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisi üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. 15 Temmuz'da, Suriye'de, Irak'ta, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Binbir Renk Tek Millet' temasıyla düzenlenen Büyük Roman Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen Roman vatandaşlarla buluştu. Konuşmasına Roman dilinde başlayan ve bitiren Erdoğan, özetle şöyle dedi:



ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM

"Bizleri çok duygulandırdılar. Beni doğup büyüdüğüm mahalleme götürdüler, Kotra'ya götürdüler. Orada sınıf arkadaşlarım vardı, top oynadığımız arkadaşlarım vardı. Biz Erokspor, onlar Ateşspor'du. O mahalledeki o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu gördük. Yeniden 10-11-12 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, Cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına. Bakmayın daha üç, beş sene önce Fransızların Romanları sınır dışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye geçinirler, ama medeniyetten nasibi yoktur.

Birileri bu işini taklidini yapar, biz ise aslını yaparız. Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Aynı okula gittik, aynı camide omuz omuza ibadet ettik. bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Gürcü, Boşnak yoktur. Biz birbirimizi Allah için seviyorduk. Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan, çamurdan olsun. O da Allah kuludur, her kim olursa olsun.'



FRANSIZ KALMADIK

Hangi göreve geldiysek Roman kardeşlerimle iç içe olduk. Gerek bu tarz toplantılar vesilesiyle, gerek il ziyaretlerinde, gerekse Kasımpaşa'ya gidişlerimde hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, helalleştim. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.

Her ne kadar birileri Romanları sadece Romanlar Günü'nde hatırlayıp istismar malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor'. Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, oradan çıktım.

Müzik mi icra ediyorsunuz en güzelini yapın. Ticaretle mi iştigal ediyorsunuz, en güzelini ortaya koyun. İşte o zaman önünüzdeki zorlukların, önyargıların birer birer yıkıldığ��nı göreceksiniz. Verdiğiniz mücadele Cumhurbaşkanı olarak şahsımdan başlayarak devletimizin tüm kurumları yanınızdadır. Romanları biraz tanıyorsam, ki öyle olduğuna inanıyorum, sizlerin bunu başaracak dirayete sahip olduğunuza inanıyorum. Yeter ki o ilk adımı atın, ilk iradeyi ortaya koyun.

2002'nin kasım ayından bugüne en büyük kazanım, gerçek anlamda bağımsızlığımızı elde etmiş olmamızdır. Kâğıt üzerinde belki öyleydi. Ama fiilen her alanda bir yerlere bağımlıydı. Demokrasi ve ekonomide zafiyet vardı. Her ikisini de güçlendirerek yol aldık. İstediğimiz her silahı alamıyorduk. İHA'larımızı üretmemiş olsaydık Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugün durum farklı olurdu. Afrin'de 4 bin 108 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te Bestler Deresi'nde tepelerine indik.



BÜTÜN OYUNLARI BOŞA ÇIKARDIK

Ekonomide IMF'ten, dünya çapında söz sahibi finans kuruluşlarından bağımsız karar alabilme, uygulama gerçekleştirebilme şansızım var mıydı? Yoktu. Şimdi bizim IMF'ye bağımlılığımız yok. Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar. Gezi olayları vesaire. Bütün bu oyunların hepsini boşa çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. 15 Temmuz'da, Suriye'de, Irak'ta, daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de başaramayacaksınız."

(Bir roman vatandaşın erken yaşta evlilikler nedeniyle verilen hapis cezasını gündeme getirmesi üzerine) Fatma Hanım bak. Hakan Bey, Hayati Bey, bu konu zaten gündemimizde. Bir an önce neticeye kavuşturmamız lazım. Sadece Roman kardeşlerimizi için değil, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da da önümüzdeki en önemli sorunlardan biri. İnşallah bu iş masanın üstünden kalkacak."



ERDOĞAN TRUMP'LA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır" ifadelerine yer verildi. ANKARA



KOOPERATİF KURUN, KONUT YAPIMINDA YARDIM EDELİM

"Roman vatandaşlarımızın konut sorunlarını çözmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde bir proje başlattık. Ülkemizin farklı yerlerindeki 31 merkezde toplam 4 bin 608 sosyal konut inşa ettik. Roman vatandaşlarımızın aylık 130 lira taksitle ödeme yaptıkları bu konut projesini maalesef devam ettiremedik. Çünkü yapılan sosyal kontular çok katlı binalardan oluşuyordu. Oysa Roman vatandaşlarımız müstakil evlerde yaşama kültürüne sahipler. Şayet Roman vatandaşlarımız kooperatifler vasıtasıyla arsa meselesini çözmede bize yardımcı olurlarsa inşallah konut inşası konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz



DUYGULANDIRAN ANLAR

Program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şehitler için Roman hafız Kemal Gümüşdalı Kuran-ı Kerim okudu. Çanakkale Lapseki Roman İlahi Grubu sahne aldı.

Roman vatandaşlar, 'En büyük Roman Recep Tayyip Erdoğan', 'İşte ordu işte komutan' diye slogan attı. Şarkıcı Kibariye de Bayram Şenpınar ile birlikte ilahi okudu. Kibariye, "Burada bulunmaktan çok mutluyum, gururluyum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve eşi Emine Hanım'ı çok seviyorum. Romanlığımla da gurur duyuyorum" dedi. Şenpınar ise, "Devletimizin başı, İslam'ın başı. O bize Allah'ın bir lütfu" diye konuştu. Programda ayrıca özel bir sahne gösterisi de sunuldu.

Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki Roman arkadaşlarının görüntüleri sinevizyonda gösterildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına hâkim olamadı. Gösterinin sonunda sahneye gelen gül maketinin içinden çıkan iki Roman çocuk Türk bayrağı açtı. Çocuklar Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Adnan Demirez de, "İteleniyor, öteleniyor, dışlanıyorduk. 2002'de kör kuyunun dibinde olan biz Roman kardeşlerine kuyunun üstündeki kapak çekildi. Bir el uzatıldı, gün ışığına çıktık. Benliğimizi, kimliğimizi, öz güvenimizi kazandık" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU