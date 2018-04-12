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'dan açıklama geldi

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirildi. 'dan yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 06:54 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 07:08
Beyaz Saray'dan açıklama geldi

, ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmeye ilişkin 'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "İki lider gündemdeki sorunlar için iletişimde kalacaklar." denildi.

Erdoğan ve Trump en son 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü. Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alınmıştı.

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Beyaz Saray'dan açıklama geldi
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