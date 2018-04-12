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Erdoğan'ın avukatı 'in babasının cenazesi toprağa verildi

Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı 'in, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden babası Hacı Abdullah Özel'in cenazesi, 'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in babasının cenazesi toprağa verildi
Özel'in vefat eden babası Hacı Abdullah Özel, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı 'in, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında vefat eden babası Hacı Abdullah Özel'in cenazesi, 'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Merhum Özel için Yayla Mahallesi'ndeki evinin önünde dua edildi, ardından Kavaklı Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Özel'in cenazesi, aynı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla defnedildi. Ahmet Özel, kardeşleri İsmail ve Şaban Özel ile taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına, Özel ailesi, yakınları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti İstanbul milletvekilleri Ali Sarıkaya ve Hurşit Yıldırım, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Salih Demirkan, ENSAR Vakfı Genel Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu ile mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in babasının cenazesi toprağa verildi
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