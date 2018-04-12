Müştekiler darbe gecesini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GİTMİŞ

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmek isteyen darbecilere karşı mücadele verirken yaralanan müştekiler, olay günü yaşadıklarını anlattı.Müştekilerden Mustafa Gökalp, 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün önüne gittiğini söyledi.

Darbecilerin zırhlı araçtan açtıkları ateş sonucu yaralandığını belirten Gökalp, karanlık olması sebebiyle kendisini vuranları teşhis edemediğini kaydetti. Sanıklardan şikayetçi olan Gökalp, davaya katılma talebinde bulundu.Müşteki Yaşar Gücenmez de emniyet binasının girişinde bir asker tarafından bacaklarından vurulduğunu anlattı. Kendisini yaralayan kişinin güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Gücenmez, sanıklardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

BOMBALANDIĞI HABERİNİ ALMIŞ

Müşteki Eşref Çelik de emniyet binasının karşısındaki üst geçitte konuşlanan asker kıyafetli kişilerce açılan ateş sonucu eşi ve kendisinin yaralandığını söyledi. Çelik, hastaneye kaldırıldıktan sonra emniyet binasının uçaklar tarafından bombalandığı haberini aldığını kaydetti.