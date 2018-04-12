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Son Dakika: 'ne atanan rektör belli oldu

Son dakika haberi... , Rektörlüğüne vekaleten Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 'ı atadı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 13:34
Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne atanan rektör belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca (), (ESOGÜ) Rektörlüğüne Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi atandı.

YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

Yükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

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Son Dakika: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne atanan rektör belli oldu
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