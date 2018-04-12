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Son Dakika: , 'daki yı güçlü biçimde kınadı

Son dakika haberi... , 'daki yı güçlü biçimde kınadı. Genel Sekreter, NATO müttefiklerinin saldırıya nasıl karşılık verilebileceğine dair istişareler yürüttüğünü belirtti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 16:28
Son Dakika: NATO, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı güçlü biçimde kınadı

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "'daki kimyasal silah saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz." dedi.

TÜM SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yle basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Tüm sorumlular hesap vermelidir" diyerek Duma'daki saldırının Esad rejimi ve destekçileri olan İran ve Rusya'nın faal olduğu bir bölgede gerçekleştiğini ve rejimin daha önce de kimyasal silah kullandığını söyledi.

Stoltenberg, " rejimi ve destekçileri olan Rusya ve İran'a bölgede uluslararası denetim ve sağlık görevlilerine tam ve engelsiz erişim sağlama çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter, NATO müttefiklerinin saldırıya nasıl karşılık verilebileceğine dair istişareler yürüttüğünü belirtti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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Son Dakika: NATO, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı güçlü biçimde kınadı
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