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Son dakika: PYG/'ye yönelik eş zamanlı operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... 'da terör örgütü /'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. PYD/YPG adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:28
Son dakika: PYG/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte / adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 8 kişiden 3'ünü yakaladı. Ayrıca operasyonda, terör örgütü üyeliğinden ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika: PYG/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon! 3 şüpheli yakalandı
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