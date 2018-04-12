Son dakika: PYG/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon! 3 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PYD/YPG adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 8 kişiden 3'ünü yakaladı. Ayrıca operasyonda, terör örgütü üyeliğinden ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.