"Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?"

DİLEK GÜNGÖR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

SORUŞTURMADAN İYİ KOKULAR GELMİYOR

Baştan söyleyeyim. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Marmaris ve Dalaman ayağıylailgili burnuma pek de iyi kokular gelmiyor. Sahi, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik düzenlenmeye çalışılan suikastın planlayıcıları, şüphelileri, yardım ve yataklık edenleri tam olarak ortaya çıkarıldı mı?

O GECE YAŞANANLAR BU KADAR MI?

Hepimize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Hava Kuvvetleri Müşterek Hedef Analiz Yönetim Başkanı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in önderliğindeki SAT komandoları ve özel kuvvetler mensuplarının olduğu terörist grup anlatıldı.

O karanlık gecede yaşananlar bundan ibaret mi?

O 3 HELİKOPTERDEN NEDEN BAHSEDİLMİYOR

Mesela, ATA uçağı ile aynı anda radar kayıtlarında görünen 3 helikopterden niye bahsedilmiyor? Resmi belgelerde bahsi bile edilmeyen bu helikopterlerde kim ve kimler vardı? Darbe gecesi öncesinde Göcek açıklarında demirleyen Vava 2 teknesindeki 35 kişilik ajan timine ne oldu?

Onlar araştırıldı mı? Dalaman Hava Meydan Komutanlığı tarafından hazırlanan Askeri Ceride raporları gerçeği yansıtıyor mu?

ARAŞTIRILMAYAN BİRÇOK SORU İŞARETİ

Belgelerde yazılı saatlerde tahrif mi yapıldı? Dalaman Havalimanı'nın kameralarının yönleri kasıtlı olarak başka taraflara mı çevrildi?

Çevre illerin radarları neden kayıt almadı? Yoksa 3 helikopterin izi belli olmasın diye mi körleştirildi?

O geceye yakından tanık olan çok üst düzey askerler sanırım zihnimizdeki bu flulukları kamuoyuna izah edebilir(!) İşin bana göre ilginç yanı bu ve benzeri birçok sorunun araştırıldığı soruşturmaların akıbeti...

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