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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ABD'nin 'yi vurmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Kalın, "Duma’da gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 10:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'de yaşanan hava saldırısı ile ilgili, "ların kullanılması uluslararası hukukun ihlali ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma'da gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kalın, şöyle devam etti:

Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye'de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır. Amaç, Suriye'deki savaşı sonlandırmak olmalıdır.

Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye'de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede uluslararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Suriye açıklaması
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