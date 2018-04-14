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Kars merkezli operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Kars merkezli 5 ilde, /'ye yönelik operasyonda 5 muvazzaf asker gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:48

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, /'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kars'ın yanı sıra , , ve 'da düzenlenen operasyonda bir üsteğmen, iki astsubay ve iki uzman çavuş yakalandı.

Kars'a getirilen zanlıların Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kars merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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