Kars merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bu karar üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kars'ın yanı sıra İzmir, Malatya, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen operasyonda bir üsteğmen, iki astsubay ve iki uzman çavuş yakalandı.

Kars'a getirilen zanlıların Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.