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ların Yasaklanması Örgütü'nden () son dakika açıklaması

Son dakika haberi... ların Yasaklanması Örgütü (), rejiminin, 'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta düzenlendiği kimyasal silah saldırısına yönelik araştırmaya devam edeceğini duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 14:44
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) son dakika açıklaması

'den yapılan yazılı açıklamada, örgüt bünyesindeki Durum Tespit Misyonunu'nun (FFM) doğruları tespit etmek için 'deki saldırısına yönelik araştırmasının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, ekibin güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Emniyet ve Güvenlik birimi ile yakın iş birliği içerisinde oldukları ifade edildi.

KSYÖ iki gün önce, Suriye rejiminin, 'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta düzenlendiği kimyasal silah saldırısını araştırmak için örgüt bünyesindeki FFM'nin görevlendirdiğini açıklamıştı.

ABD, ve 'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) son dakika açıklaması
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