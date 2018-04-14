5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonunun ardından dünya sıcak bölgeye kilitlendi. İşte Suriye'de karşı karşı gelme ihtimali bulunan 5 ülke ve askeri güçleri...
Giriş Tarihi: 14.04.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 11:38
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...