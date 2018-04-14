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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonunun ardından dünya sıcak bölgeye kilitlendi. İşte Suriye'de karşı karşı gelme ihtimali bulunan 5 ülke ve askeri güçleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 11:38
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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

ABD: SAVUNMA BÜTÇESİ - 600 MİLYAR DOLAR

BBC Türkçe, 'de karşı karşı gelme ihtimali bulunan 5 ülkenin askeri güçlerini derledi. Bu ülkelerden ilki ABD... Güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'u Akdeniz'de bulunduran ABD, büyük olasılıkla Suriye'deki kimyasal silah üretildiği ya da bulundurulduğu iddia edilen tesisleri hedef alacak. Böyle bir hamle, savaş uçaklarının düşürülmesi riskini ortadan kaldırıyor.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

Bir yıl önce, ABD donanmasına ait iki destroyer, Akdeniz'den 'nin Humus bölgesindeki Şayrat Hava Üssü'ne toplam 59 Tomahawk füzesi atmıştı. Washington, üste füzelerin atılmasından 72 saat önce düzenlendiği belirtilen bir kimyasal saldırıda kullanılan kimyasal silahların depolandığını savunmuştu.Tomahawk'ın enine kesiti küçük, alçak irtifada uçuyor ve tespit edilmesi zor. Çok az ısı yayıyorlar ve kızılötesi sistemlerle fark edilemiyorlar.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

Amerikan donanması aynı zamanda Körfez Bölgesi'nde önemli bir savaş uçağı filosu taşıyor, ancak hemen hava sahasına girme riskini alma ihtimalleri düşük. ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü Katar'da ve burada F-16'lar ve A-10 uçakları bulunuyor. Bu uçaklar görece kısa sürede bölgeye yollanabilir. F-16'lar dünyanın en güvenilir, en yüksek manevra kabiliyetli ve etkili savaş uçaklarından biri olarak biliniyor. 3220 kilometrelik menzile sahip ve bu sayede çatışma bölgelerinde diğer uçaklara kıyasla daha uzun süre kalabiliyorlar.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

Amerikalılar aynı zamanda, daha önce de bölgede kullandıkları ses hızının altında uçan, uzun menzilli B-52 bombardıman uçaklarına sahipler. Daha önce bölgede C130 ve C17 askeri nakliye uçakları da kullanılmıştı. Bu nakliye uçakları, helikopter taşıyabilecek kadar büyükler ve tanker uçak olarak da kullanılabiliyorlar.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

RUSYA: SAVUNMA BÜTÇESİ - 69 MİLYAR DOLAR

Rusya'nın herhangi bir ABD saldırısında füzeleri düşürme tehdidi, gelişmiş ancak henüz sınanmamış S-400 hava savunma sistemlerinin devreye sokulup sokulmayacağı sorusunu gündeme getirdi.Çok katmanlı uçaksavar sistemi, bir Rus jetinin düşürülmesinin ardından 'ye konuşlandırılmıştı ve şu ana dek sadece bir caydırıcı olarak hizmet verdi.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

S-400'ler üç tip füze atabiliyor ve 400 kilometrelik menzilde, aralarında uçak ve füzelerin de bulunduğu tüm hava hedeflerine karşı, büyük bir hız ve etkinlikle kullanılabileceği söyleniyor. Pratikte, 'nin büyük bölümünün havadan savunulmasını sağlıyor. Rusya, S-400'lerin hayalet uçaklara karşı kayda değer bir kabiliyeti olduğunu söylüyor. İki yıl önce yapılan açıklamada "görünmez jetlerle ilgili tüm rüyaların, hayalkırıcı bir gerçeklikle yok edileceği" uyarısında bulunulmuştu.

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5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...
5 ülke karşı karşıya gelebilir! İşte güçleri...

1'den 4'e kadar, S-400'ün radarlarının objeleri takibi, potansiyel tehditleri değerlendirmesi ve hedefleri yok etmek için füzeleri fırlatmasını gösteriyor. Aynı anda 12 güdümlü füze atabiliyor ve altı hedefe angaje olabiliyor. Londra'daki King's College'ta bulunan Savaş Çalışmaları Entitüsü'nden Dr. Martin S. Navias S-400'ün kabiliyetlerinin, geleneksel hedefleme taktiklerini karmaşıklaştırdığını söylüyor.Genelde hava saldırıları bir ülkenin karadan havaya savunma kabiliyetini yok etmek için düzenleniyor, ancak Rusya'nın 'deki hava savunma sistemi buna engel olabilir.

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