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Cumhurbaşkanı Erdoğan: demek hava kirliliği demektir

Cumhurbaşkanı , 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan " demek demektir, CHP demek hava kirliliği demektir" dedi.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek hava kirliliği demektir

"CHP DEMEK ÇÖP DAĞLARI DEMEKTİR"

Kardeşlerim demek susuzluk demektir diyen Erdoğan, "CHP demek demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. 'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum , Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek hava kirliliği demektir
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