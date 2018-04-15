Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek hava kirliliği demektir

"CHP DEMEK ÇÖP DAĞLARI DEMEKTİR"

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir diyen Erdoğan, "CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. Maltepe'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi, Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı." diye konuştu.



