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'cünün evinde 90 bin dolar para çıktı

Son dakika haberi... merkezli 4 ilde yapılan ve 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonunda zanlılardan birinin evinden 90 bin dolar para çıktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 09:21

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) yönelik olarak Adana merkezli , ve 'ta 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite çalışanı, sağlık personeli ve öğrencilerin de bulunduğu 6'sı kadın 20 kişi yakalandı. Seyhan ilçesinde meslekten ihraç edilen öğretmen H.Ö'nün evinde yapılan aramada elbise dolabının arkasına gizlenmiş 90 bin dolar ve bir cep telefonu ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN PARANI SIRRI ORTAYA ÇIKARILDI

Şüphelilerin sorgusu devam ederken zanlının evinden çıkan paranın örgütün Adana'da yeniden yapılanması ve elaman devşirerek devlete sızmak için kullanıldığı öğrenildi. Örgütün son günlerde kripto üyelerine mesaj göndererek, bu devranın hep böyle gitmeyeceği, yine eski günlerdeki gibi şahlanışa geçeceği mesajı vererek, sınavlara öğrenciler hazırlamaya başladığı tespiti yapıldı.

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FETÖ'cünün evinde 90 bin dolar para çıktı
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