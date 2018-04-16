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Yıldırım: Gereken karşılığı vermeye kararlıyız

Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen panelde açıklamalarda bulundu. Panel ardından Başbakan Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Başbakan, Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri hakkında "Gereken karşılığı vermeye kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 12:54
Başbakan Yıldırım: Gereken karşılığı vermeye kararlıyız

Panel sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, Yunanistan'ın son dönemdeki Ege'deki ihlalleri hakkında sorulan soruya yönelik, "Bu ihlallerin yapılmaması adına her türlü karşılığı vermeye kararlıyız. Ama bunun yanında da provokasyonlardan uzak durulmalı" açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da düzenlenen panelde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili konuşan Yıldırım, "Her şey 11 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı. Biz bunu açık bir çağrı olarak kaydettik. Bana kendini yok edecek sistem için kendini parçalıyorsun dediler. Ben de milletime faydalı olacaksa bir Ali değil Binali feda olsun dedim. Çalışmalarımı da bunun üstüne kurdum." dedi.

İşssizlik oranına değinen Yıldırım, "İşsizlikte artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bunlar geçtiğimiz yıl aynı zamana göre kıyaslanır. İşsizlik oranında. 2.2 azalma var. 2017'den 2018' daha iyi şartlarda girdik." diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım: Gereken karşılığı vermeye kararlıyız
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