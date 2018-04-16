Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar çıkışı;

'DOLAR YERİNE ALTIN'

Şimdi borcumuzu ödedik anlaşmayı sonlandırdık. Bunu niye söylüyorum? IMF'yi kuran kim? Bu devletler. Mesela bir G20 toplantısında teklifim oldu. Niye borçlandırmaları dolarla yapıyorsunuz? Gelin buraya biz başka bir para birimi kullanalım. Ben diyorum ki, bu borçlandırmalar altınla olsun. Çünkü altının bu noktadaki ayarı hiçbir şeye benzemez. Biz dolarla, sürekli olarak dünya bir kur baskısı altında kalıyor. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın tarih boyunca hiçbir zaman baskı unsuru olmamıştır. Dolayısıyla altınla bu adım atılsın. Bazı emperyal ülkeler, Afrika'nın topraklarındaki altını elmasları gittiler oralardan topladılar. Oralara bir faydası oldu mu? Olmadı. İşte ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan siz değerli dostlara bunu hatırlatmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar çıkışı! Borçlanma altınla olsun