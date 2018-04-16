Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "250 Müslüman dini lider, akademisyen ve temsilciye ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizde ilk kez düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nin Müslüman ümmetinin sorunlarını çözümüne imkan sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Özellikle de bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum. Meselelerin ve problemlerle ilgili çözüm yollarının tespiti elbette çok önemlidir. Fakat alınan kararların kuvveden fiile geçirilmesi çok daha önemlidir. Yoksa verilen bunca emek, harcanan onca mesai eksik ve yarım kalacaktır. Benim kendime siyasi ve idari hayatım boyunca pusula olarak kıldığım dört başlığım var. Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm gençliğe bu dört prensibi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula ve neticelendir."

BAŞARI ZİNCİRİNİN 4 HALKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi başarısının sırrını şu sözlerle açıkladı: Başarı zincirini oluşturan bu dört halkanın herhangi birinde kopma ve kırılma olursa başarıya ulaşmamız mümkün değildir. Burada dört gün sürecek olan tartışmalar neticesinde alınan kararların önümüzdeki dönem içerisinde mutlaka hayata geçirilmesi ve uygulanması önem arz ediliyor.

"Rengimiz, dilimiz, kültürümüz farklı da olsa bizler aynı kitaba ve dine mensup insanlarız. Binlerce kilometre ötede olsak bile, kıblemizin ve kalplerimizin yöni birdir. Bizler aynı ümmetin mensubuyuz."

Erdoğan: "Binlerce kilometre ötede olsak da, kalplerimizin yönü birdir"

BATI'YA SERT TEPKİ

Batı'ya karşı sert tepkilerde bulunan Erdoğan, "Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini güçlendirmek istiyor. İslam, proje mahsülü terör örgütleri üzerinden lekelenmeye çalışılıyor. Müslümanların işyerleri, evler, ibadethaneleri her gün ırkçıların hedefi oluyor, bunun en önemli zemini de Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa. İnsanları da ayırıyorlar, Fransa Romanları derdest etti. Batı'da adı Ahmet, Muhammed vs. olan Müslümanların iş imkanları kısıtlanıyor." açıklamasını yaptı.

"Müslüman azınlıklar baskı ve zulümlere maruz kalıyor, sırf Müslüman oldukları için katledilen yüzbinlerce Müslüman var. Evlatları kendilerinden koparılan onca insan var. Arakan'daki kardeşlerimizin durumlarını öğrendim. Maalesef 600 bin Müslüman Bangladeş'te ciddi sıkıntılar yaşıyor. Giderek kötüleşen tablo karşısında Müslümanlar olarak bize düşen görev bellidir: Saldırılar karşısında sinemez, kendi kabuğumuza asla çekilemeyiz. Birileri bizleri hep gettolara hapsetmeye çalışsa da bizim tuzağa düşmememiz gerekiyor. Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz ne de meydanı hukuk ve ahlak tanımazlara bırakacağız."

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR TEZİNİ KABULLENMİYORLAR"

Batılı devletlere karşı tepkilerini dile getirmeye devam eden Erdoğan, "Müslüman ülkelerin liderleri bile hala "Dünya beşten büyüktür" tezini kabullenmiş ve anlamış değil. Çünkü onlar köleleştirme politikalarına onlar da alıştılar. Konuşuyoruz, haklısınız diyorlar ama çıkış gösteren harekete geçen yok. Diğerlerinin ağzına bakıyorlar. Tamam da artık dünya 2.Dünya Savaşı şartlarını yaşamıyor. Yeni bir dünya yaratmamız lazım. Teröre karşı mücadelemizde hala bizim yanımızda olmuyor maalesef. Terör örgütü FETÖ'ye karşı aldığımız tedbirler hala batının zoruna gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Sevgili kardeşlerim, mesele bir olmak, beraber olmak ve kenetlenmektir. Asıl güç niteliktedir. İnşallah bu zirvenin Müslümanlar açısından çok güzel şeyler çıkarılacağını düşünüyorum. Allah kardeşliğimizi daim kılsın. yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. Hepinizi saygı ve selametle selamlıyorum. Allah'a emanet olun."