Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci yüzyılda sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya hizmet eden bir liderdir. Anadolu'da bin yıldır üstün bir medeniyet inşa eden bir milleti adım adım kucaklayan, Anadolu'nun değerlerini en güzel şekilde temsil eden, Karadeniz'in bir evladı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız; Türkiye ve milletimizin yeniden ayağa kalkışının bir sembolüdür. Recep Tayyip Erdoğan, milli şuurun, milli çizginin adıdır. Türkiye'nin gücüdür. Bir milletin, bir bölgenin insanlarının içinden çıkan bir lideri bağrına basmasının öyküsüdür; Baba Ocağına Seyahatler."