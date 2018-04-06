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'ın fotoğrafları albüm oldu

Giriş Tarihi: 06.04.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 15:12
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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

Cumhurbaşkanı 'ın son 16 yılda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'e yaptığı gezilerde çekilen fotoğrafları, gazeteci Ömür Avcı tarafından albüm haline getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğraf albümünü son Trabzon gezisinde 'a sundu.

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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

Cumhurbaşkanı 'ın 2002 yılından beri Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yaptığı gezi ve ziyaretlerinde çekilen 160 fotoğrafından, 'Reis-i Cumhur Baba Ocağına Seyahatler' isimli albüm hazırlandı.

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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

Gazeteci Ömür Avcı'nın derlediği fotoğraf albümünün sunuş yazısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu tarafından kaleme alındı. Bakan Soylu, albümün sunuş yazısında şunları kaydetti:

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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız , 21'inci yüzyılda sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya hizmet eden bir liderdir. Anadolu'da bin yıldır üstün bir medeniyet inşa eden bir milleti adım adım kucaklayan, Anadolu'nun değerlerini en güzel şekilde temsil eden, Karadeniz'in bir evladı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız; Türkiye ve milletimizin yeniden ayağa kalkışının bir sembolüdür. Recep Tayyip Erdoğan, milli şuurun, milli çizginin adıdır. Türkiye'nin gücüdür. Bir milletin, bir bölgenin insanlarının içinden çıkan bir lideri bağrına basmasının öyküsüdür; Baba Ocağına Seyahatler."

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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

50'Yİ AŞKIN GEZİDEN FOTOĞRAFLAR

'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde olduğu yıllardan bu yana bölgeye her gelişinde takip ettiğini belirten gazeteci Ömür Avcı, "Albümde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 yılında AK Parti kurulduktan sonra bölgeye yaptığı 50'yi aşkın seyahatte çekilen fotoğraflar yer alıyor. 'Baba ocağım' diye nitelendirdiği Karadeniz'e her gelişinde halkla iç içe olmaya özen gösteren, önemli yatırımların açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mızın bu karelerini tarihe bir not bırakmak adına albüm haline getirdim. Özel bir baskıyla sınırlı sayıda basılan albümdeki fotoğraflardan oluşan bir sergiyi de önümüzdeki günlerde bölgedeki illerde açmayı planlıyoruz" dedi.

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'ın fotoğrafları albüm oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

Fotoğraf albümü, Cumhurbaşkanı 'a, geçen hafta sonu Trabzon'a yaptığı gezi sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sunuldu.

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