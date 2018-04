Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları albüm oldu

50'Yİ AŞKIN GEZİDEN FOTOĞRAFLAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde olduğu yıllardan bu yana bölgeye her gelişinde takip ettiğini belirten gazeteci Ömür Avcı, "Albümde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002 yılında AK Parti kurulduktan sonra bölgeye yaptığı 50'yi aşkın seyahatte çekilen fotoğraflar yer alıyor. 'Baba ocağım' diye nitelendirdiği Karadeniz'e her gelişinde halkla iç içe olmaya özen gösteren, önemli yatırımların açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mızın bu karelerini tarihe bir not bırakmak adına albüm haline getirdim. Özel bir baskıyla sınırlı sayıda basılan albümdeki fotoğraflardan oluşan bir sergiyi de önümüzdeki günlerde bölgedeki illerde açmayı planlıyoruz" dedi.