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Erdoğan'dan Mesajı

Son dakika haberi... , "Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi , her zaman saygıyla yad edilecektir" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 12:50
Erdoğan'dan Turgut Özal Mesajı

, "Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi , her zaman saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra seksenli yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı

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Erdoğan'dan Turgut Özal Mesajı
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