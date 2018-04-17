Erdoğan'dan Turgut Özal Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra seksenli yıllarda demokrasimizin tekrar canlanmasına katkılarıyla da aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Ülkemizin gelişme ve kalkınma sürecinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı ve siyasetçi Turgut Özal, her zaman saygıyla yad edilecektir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 25. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.