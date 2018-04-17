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'nün 'daki emniyet yapılanması davasında karar

Son dakika gelişmesi... "Silahlı terör örgütüne" üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 41 sanıktan 29'u hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:34
FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında karar

3. Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, 23 sanık "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis, 6 sanık da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, 6 sanığın beraatine hükmetti. Öte yandan 3'ü firarda olan 6 sanığın dosyası ayrıldı. Haklarında hüküm verilen tutuklu 11 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

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FETÖ'nün Aydın'daki emniyet yapılanması davasında karar
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