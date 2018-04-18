Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'u şehit edenlere 43 kez ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'daki eylemlerden sorumlu tutulan, aralarında 4 general, 7 albay, 2 yarbay ve 1 binbaşının bulunduğu 14 tutuklu sanığın yargılandığı ana darbe davası karara bağlandı.

12 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, darbe girişimi gecesi İstanbul'da meydana gelen ölümlerden dolayı 5 sanığı da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı.

EROL OLÇOK'U ŞEHİT EDENLERE 43 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli "kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 43 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 43 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.Mahkeme sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli'yi, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırırken, sanık Sadık Cebeci, İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kartal'da bulunan İstinaf Mahkemesinde gördüğü davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı.

115'ŞER YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI

Öte yandan, sanıklar Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, "terör suçu kapsamında kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal", "cebir kullanmak suretiyle gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal" "ulaşım araçlarının engellenmesi" ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye yönelik "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından toplamda ayrı ayrı 115'şer yıl 10'ar ay hapse mahkum edildi.