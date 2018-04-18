Son dakika: Firari FETÖ şüphelileri yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri örgütün "Havza ilçe imamı", diğeri de örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgütün "Havza ilçe imamı" olduğu öne sürülen Mehmet A, jandarma ekiplerince Burdur'da gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Abdullah G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.