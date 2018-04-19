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'nün 'Serinhisar yapılanması' davasında 7 sanığa hapis

Son dakika haberi... 'de /'nin 'Serinhisar ilçesi yapılanması'na yönelik soruşturmanın ardından açılan, 3'ü tutuklu, 2'si firari toplam 24 sanıklı davada karar çıktı. 7 sanık, 1 yıl 13 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 15 sanık ise beraat etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:37
FETÖ'nün 'Serinhisar yapılanması' davasında 7 sanığa hapis

'de /'nin 'Serinhisar ilçesi yapılanması'na yönelik soruşturmanın ardından açılan, 3'ü tutuklu, 2'si firari toplam 24 sanıklı davada karar çıktı. 7 sanık, 1 yıl 13 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 15 sanık ise beraat etti.

Denizli 3'üncü 'nin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki duruşma salonunda, dün yapılan karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkemede son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyip, beraat kararı verilmesini istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan 7 sanığa, 1 yıl 13 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklardan 15'i hakkında ise beraat kararı verildi. Ayrıca tutuklu sanıklardan 1'i de tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak, tahliye edildi.

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FETÖ'nün 'Serinhisar yapılanması' davasında 7 sanığa hapis
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