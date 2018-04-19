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Son dakika: 'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Son dakika haberi... merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir şüpheli daha yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:03
Son dakika: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, /'nin "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları, yönetici pozisyonunda "sivil imam" olarak görev yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kayseri, , , ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonun ardından aranan F.Ş. gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Üsteğmen F.Ş, adliyeye sevk edildi.

Örgütün askeri personelden sorumlu sözde "mahrem imamı" olarak görev yapan sivillerin "öğretmen", irtibatlı oldukları astsubayların "öğrenci" diye tanımlandığı yapılanmaya yönelik operasyonda 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 23'ü gözaltına alınmış, zanlılardan 17'si tutuklanmış, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika: FETÖ'nün görevlendirdiği il imamı işte böyle yakalandı!

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Son dakika: FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon
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