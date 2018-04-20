Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, uyum yasaları çalışmasına ilişkin, "Teklif haftaya TBMM'de olacak" dedi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü hainlerden birinin serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya ise "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ örgüt üyelerinin korunması, kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil. Düşmanımız onların da düşmanı olmalı. Ülkemizde darbe girişimine katılmış FETÖ üyelerine kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil. Malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir liman olarak görmeye başladı. Umarız ki Yunanistan bu suçluları ülkemize iade eder. Bu FETÖ mensuplarının Yunanistan Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

ABD'LİLERİN ENDİŞELİYİZ MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçimle ilgili ABD'den yapılan açıklamalara ilişkin soruya şu yanıtı verdi: ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek isterlerse Türkiye'ye gelsinler.

DERBİ MAÇTAKİ PROVOKASYON

Başbakan Yıldırım, dün akşam düzenlenen derbi maçtaki provokasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şenol Güneş'e çok geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında rekabet olağan bir şeydir. Ama bu rekabeti şiddete dönüştürdüğünüz zaman maç olmaktan çıkıyor. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Takımlarımızda bunu hak etmiyor. Böyle olaylar yüzünden kötü bir ünvan sahibi olmayı Türk futbolu hak etmiyor. Futbol Federasyonu da gerekli araştırmayı yapıyor. Sorumluluğu olanlar karşılığını görecek.