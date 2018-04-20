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'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

Son dakika haberi... 'nün darbe girişimine ilişkin 'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bir sanığın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:48
Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin 'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın na çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmedildi.

37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 33 tutuklu sanık, 9 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve izleyiciler katıldı.Duruşmada, sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, eski Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Fethi Alpay'ın sivil s¸ofo¨ru¨ olan memur Ziya Güler'in yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren heyet, , , Başbakanlık, ve 'nin müdahillik talebini kabul etti.

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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada ara karar
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