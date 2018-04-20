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’da ’nın gençlik koluna operasyon: 21 gözaltı

'da, bölücü terör örgütü ’nın gençlik kanadına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:20
İstanbul’da PKK’nın gençlik koluna operasyon: 21 gözaltı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Terörle Mücadele Şube () ekipleri, bölücü terör örgütü 'nın gençlik kanadı olarak gösterilen DGH'ya mensup aranan 27 şüphelinin yakalanması harekete geçti. Dün gece Arnavutköy, Avcılar, , , Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve PKK'dan gelen talimatlar doğrultusunda korsan gösteri ve yasa dışı eylemlere katıldığı tespit edilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Çeşitli örgütsel doküman ve eylem talimatlarının da ele geçirildiği operasyonda yakalanan 21 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 'ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul’da PKK’nın gençlik koluna operasyon: 21 gözaltı
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