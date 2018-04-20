Son Dakika: Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Genel Kurulda bir araya geldi

TBMM Genel Kurulunda yapılan erken seçim önergesi görüşmeleri sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti.
AK PARTİ, CHP VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİN TAMAMI KABUL OYU KULLANDI
TBMM Genel Kurulunda erken seçim önergesi oylaması öncesinde HDP'li milletvekilleri salondan çıkanken, oylamaya katılan AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin tamamı kabul oyu kullandı.
386 MİLLETVEKİLİ OY BİRLİĞİ İLE ERKEN SEÇİM ÖNERGESİNİ OYLADI
Genel Kurulda bulunan 386 milletvekili oy birliği ile erken seçim önergesini onayladı. Sonucun açıklanmasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sonuçları açıkladığı esnada milletvekilleri ayakta sonuçları bekledi.