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Son Dakika: Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Genel Kurulda bir araya geldi

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda yapılan önergesi görüşmeleri sonrasında Başbakan , Lideri 'nin yanına giderek tebrik etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 17:36
Son Dakika: Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Genel Kurulda bir araya geldi

TBMM Genel Kurulunda yapılan önergesi görüşmeleri sonrasında Başbakan , Lideri 'nin yanına giderek tebrik etti.

AK PARTİ, CHP VE MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİN TAMAMI KABUL OYU KULLANDI

TBMM Genel Kurulunda erken seçim önergesi oylaması öncesinde 'li milletvekilleri salondan çıkanken, oylamaya katılan , ve MHP'li milletvekillerinin tamamı kabul oyu kullandı.

386 MİLLETVEKİLİ OY BİRLİĞİ İLE ERKEN SEÇİM ÖNERGESİNİ OYLADI

Genel Kurulda bulunan 386 milletvekili oy birliği ile erken seçim önergesini onayladı. Sonucun açıklanmasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti. Meclis Başkanı 'ın sonuçları açıkladığı esnada milletvekilleri ayakta sonuçları bekledi.

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Son Dakika: Başbakan Yıldırım ile Bahçeli, Genel Kurulda bir araya geldi
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