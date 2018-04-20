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Son dakika: 'da terör operasyonu

Son dakİka haberi... Terör örgütü 'nın gençlik yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:40
Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu

'da terör örgütü 'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, , , Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca operasyon sırasında, hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile kayıp şahıs olarak aranan 1 kişi de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu
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