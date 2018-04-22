Yüzümüzün akıyla çıkacağız

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her seçimden yüzünün akıyla çıktığını, 24 Haziran'da da aynısının olacağını söyledi. Yıldırım, "Artık kesintisiz demokrasiden, milli iradenin hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek vatan, tek millet demek. Her türlü bölücülüğe karşı birlikte Türkiye olmak demek" diye konuştu.

GENÇLERE SESLENDİ

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın 5'inci Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım özetle şunları söyledi: AK kadrolar, AK gençler hepiniz yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığınızı biliyorum. Büyük zafere 24 Haziran'a hazır mısınız gençler? (Evet sesleri) Sokaklar, salonlar, Ankara bizi bekliyor. Her seçimden milletimizin desteğiyle yüzümüzün akıyla çıktık, inşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Siz "tamam" diyorsanız, "evet" diyorsanız bu iş bitmiştir. Bu gençlik, bu bilinç, bu dava aşkı bizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Bu dava bu günlere sizlerin gayretiyle, sizlerin coşkusuyla geldi gençler. Siz ne kadar güçlü olursanız ülke de o kadar ülke olur. Türkiye'yi 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle hep beraber taşıyacağız.

DEMOKRASİ GÜVENCEDE

16 Nisan Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Halk oylamasıyla milletimiz tarihi bir karar vermiştir. Millet her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına almıştır. Yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Güçlü yönetim güçlü Türkiye demiştir.

ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK

Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden bizi geri döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz.



CUMHUR İTTİFAKI TEK MİLLET DEMEK

Yenikapı ruhuyla beraber Cumhur İttifakı'nı da MHP ile birlikte gerçekleştirerek 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. Cumhur İttifakı demek tek bayrak demek, tek vatan demek, tek millet demek. Cumhur İttifakı demek her türlü bölücülüğe, teröre karşı bir olmak, beraber olmak, birlikte Türkiye olmak demek.



SAMANYOLU ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yıldırım konuşması sırasında sahnenin önünde toplanan gençlerin söylediği şarkıya eşlik etti. Yıldırım daha sonra konuşmasını yarıda keserek salonu turladı. Başbakan Yıldırım, gençlerin tezahüratları sırasında "Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime" diye seslendi.