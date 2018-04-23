Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk ziyareti Türkiye’ye

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

SEÇİMDEN SONRAKİ İLK YURTDIŞI ZİYARETİ OLACAK

Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek.

Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.