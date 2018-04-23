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Aliyev'in ilk ziyareti ’ye

'da 'daki de oyların yüzde 86,02'sini alarak dördüncü kez seçilen , 24-25 Nisan tarihlerinde ’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ’nin yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 19:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk ziyareti Türkiye’ye

Ziyaret sırasında ve Aliyev'in başkanlıklarında - 'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek.

SEÇİMDEN SONRAKİ İLK YURTDIŞI ZİYARETİ OLACAK

Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı leri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek.
Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ilk ziyareti Türkiye’ye
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