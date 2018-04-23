Kılıçdaroğlu'na Elitaş'tan tokat gibi yanıt! ''Milletvekillerini kiraya verdi''

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "24 Haziran'da yapacağımız seçimlerde görev süresini dolduracak milletvekillerinin torunlarımıza bırakacağı en güzel miras 15 Temmuz darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu kutsal çatı altında arkadaşlarımız darbecilere direnmiş vatandaşlarımıza da moral vermiştir. O gece TBMM'de bulunan 107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz'da darbecilerin başarısız kalmasıyla kahraman sıfatını hak eden milletvekillerimizin bazıları üzülerek söylüyorum ki 20 Temmuz darbesiyle TBMM'nin yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum" diye kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, tartışma çıktı. AK Parti sıralarından 'yuh' sesleri yükseldi. Tansiyon yükselince Meclis Başkanı araya girdi. Sözü birkaç kez kesilen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede seçimlerin bir anlamı vardır: Sandıktan çıkarım istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün hükümet edenler bırakın millete hesap vermeyi yasamanın asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine bile cevap vermemektedirler. Bu, yürütme organının, yasama organını tanımaması demektir. Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatının altına dile getirmek benim borcumdur."

"DEDİKODU YAPACAKSANIZ DIŞARI ÇIKIN"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın araya girmesiyle sona eren tepkilerin ardından Kılıçdaroğlu, "Beni dinleyeceksiniz", "Beni dinlemek zorundasınız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarında bulunan bir milletvekiline de, "Hanımefendi, oradan niye bağırıyorsunuz? Biz mahallede değiliz. Dedikodu yapacaksanız çıkın dışarıda konuşun" diye tepki gösterdi.

AK PARTİLİ MUSTAFA ELİTAŞ: MİLLETVEKİLLERİNİ KİRAYA VERDİ

'Sataşma var' diyerek kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasına atıfta bulunarak "Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu buraya yansıtmıştır" dedi.

Elitaş şöyle konuştu:

"Genel Başkan anlaşılan o ki, 15 Temmuz günü kahramanca direnen direnci gösteremeyip, kahvesini içerken, sonuç ne olacak diye beklemekte ve aldığı talimatla efelik yapmaya kalkıyor. Bugün 20 Temmuz tarihine geldiğimiz süreçte bütün grup başkanvekilleri, olağanüstü hal ilan edileceğiyle ilgili bilgisi vardı. Demek ki Kılıçdaroğlu, bu görüşmenin farkında değil. TBMM'nin yaptığı çalışmalarla ilgili tamamen yanlış bilgi vermiştir. 26. dönemde 24287 yazılı soru sorulmuş 10075'i cevaplanmıştır. En çok soru AK Parti dönemlerinde cevaplanmıştır. 26. dönemde 1226 sözlü soru sorulmuş 568'i cevaplanmış. Gördüğüm hadise şu, milletvekillerini kiraya vermenin rahatsızlığını bu kürsüde yansıtıyor."