Erdoğan koltuğunu ‘Fatih Başkan’a devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Cenk Yakın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş
'a devretti. Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı genç yavrularımızla bir aradayız. Bu makamlar hep gelip geçicidir. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı takdim ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Fatih Mintaş da şöyle konuştu: "Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı öğretmenlerimizden, anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güven ve sevgiye layık olacağız." 'HAFİF SORULAR SORMAYIN'
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle konuştu: "Benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. Gerek istikbal gerek istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var. Bundan sonraki süreçte hedefimiz nitelikli insan yetiştirmek. Başarınız bizim için başarı olacaktır. Bundan dolayı size çok inanıyoruz, güveniyoruz. Sizlerin gözlerindeki şu parıltı, özgüveniniz geleceğe olan umudumu artırıyor." Tayyip Erdoğan daha sonra, "Çok hafif sorular sormayın, Cumhurbaşkanımız özgüven sahibi" diyerek basın mensuplarının sorularını istedi. Çocuk Cumhurbaşkanı Mintaş, soruları şöyle yanıtladı: 24 Haziran'da başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?
İlk icraatım tabii ki devletime hizmet olacaktır. Suriye'deki savaşta en çok zararı çocuklar görüyor. Seçimden sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Suriye
li çocukların ülkemizde kendilerini mutlu hissetmeleri ve bizimle birlikte koşmaları, oynamaları için çalışmalar yaparım. F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar hakkında görüşleriniz nedir?
Böyle görüntüler kötü oluyor. Maçlarda insanlar birbirine daha saygılı olmalı. Bu konuda çalışma yapmak isterim. ?GÜLDÜREN TORUN SOHBETİ
Gazetecilerin torunları ile 23 Nisan'ı kutlama fırsatı olup olmadığını sorması üzerine Fatih Mintaş "Kardeşimin müsameresini izledim. Torunum
olmadığı için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi. Erdoğan, "İnşallah ileride çok torunun olur. Benim 6 torunum var" dedi. Fatih Mintaş, "İnşallah" diye yanıt verdi. Bu sözler salonda bulunanları güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı soruya, "Ben İstanbul
'daydım dün ve torunlarla vakit geçirdik. Ben bu anlamlı günü onlarla bir gün önceden kutladım" yanıtını verdi.