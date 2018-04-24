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Milletvekili adaylarına yeni hizmet! üzerinden...

Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:47
Milletvekili adaylarına yeni hizmet! e-Devlet üzerinden...

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmaları için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın 'ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.
Belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına e-Devlet'ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

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Milletvekili adaylarına yeni hizmet! e-Devlet üzerinden...
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