Minik yüreklerin bayram mutluluğu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta renkli görüntüler oluşturdu. PKK'yla kararlı mücadele sayesinde insanların güvenle yaşadığı bir ilçe haline gelen Hakkari Yüksekova
'da Cengiz Topel Caddesi üzerindeki hükümet konağı önünde yapılan törenlerde gökyüzüne bırakılan renkli balonlar çocukların yüzünü güldürdü. Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve veliler katıldı. Daha sonra "Nisan 23, Hedef 2023" sloganıyla 23 bin balon ve 23 bin mektup, büyük bir coşku ile gökyüzüne bırakıldı. İşte yurttaki 23 Nisan kutlamalarından bazıları; Gaziantep:
Festival Parkı'nda yapılan kutlamalarda çocuklar için birçok yarışma düzenlendi. Dans gösterileri yapıldı. İzmir:
Tüm ilçelerinde etkinlikler düzenlenen İzmir'de kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Öğrenci gruplarının koreografileri meydanda toplanan onbinlerce çocuk ve anne-babalarına keyifli saatler yaşattı. Nevşehir:
Balon pilotu Meltem Özlem (27), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk
posteri ve Türk bayrağı ile havalandı. Özlem, 15 Çinli turiste Kapadokya'yı ve Atatürk'ü anlattı. Kahramanmaraş:
Kentte birçok merkezde çocuklar için kostümlü partiler düzenlendi. Çankırı:
Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'nda yapılan kutlama programını iki çocuğun birbirine sarılarak izlemesi kalpleri ısıttı. Musa DÜZENCİ-Ali ALTUNDAŞ- Davut AGAH- Ali Faik ATAY-Mehmet YILDIRIM-Rıdvan UYSAL/
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